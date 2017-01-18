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TSK'daki ByLock operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:22

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan binbaşının yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı ileri sürülen ve ailesinin Kırşehir'de olduğu tespit edilen jandarma binbaşı M.Y'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada M.Y, evde bulunamadı. Ailesinin, daha önce TSK'dan ihraç edilen binbaşı M.Y'nin yurt dışında olduğunu söylediği belirtildi.

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