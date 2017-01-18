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Hayvansal yağlar prostat kanserini tetikliyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:28

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü'nde görevli üroloji uzmanı Engin Özbay, "Hayvanların iç ve kuyruk yağları ile tereyağı gibi hayvansal yağlı gıdalar prostat kanserini tetikliyor." dedi.

Özbay, havaların soğuması nedeniyle kış aylarında prostat hastalarının sayılarında artış gözlendiğini söyledi.

Engin Özbay, özellikle 50 yaş üstündeki kişilerde prostat riskinin çok fazla olması sebebiyle bu bireylerin kontrol amaçlı muayene olmalarının erken teşhis açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kış aylarında daha fazla prostat kanseriyle karşılaştıklarını anlatan Özbay, soğuk havanın da prostat kanserini tetikleyen önemli unsurların başında geldiğini kaydetti.

Prostat kanserini hayvansal gıdaların da tetiklediğini vurgulayan Engin Özbay, "Prostat hastalıklarında hayvansal gıda tüketimine dikkat edilmelidir. Bu tür hastalıklar hayvansal gıdalar tüketildiğinde daha fazla yaygınlaşabiliyor. Hayvanların iç ve kuyruk yağlarıyla tereyağı gibi hayvansal yağlı gıdalar prostat kanserini tetikliyor." diye konuştu.

- "Prostat değerinizi kontrol ettirin"

Özbay, prostat kanseri şüphesi bulunan hastaların geç müracaatı nedeniyle müdahale konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kişinin idrarını sık sık kontrol etmesi gerektiğini belirten Özbay, "Prostat hastası idrarını yapıyorsa kendisi için sorun yoktur diye düşünüyor, ancak idrar yapmanın da belli bir kalitesi ve oranı var. Zamanla insanların idrarının akım hızında değişiklik olur. Hastanın kendi idrarını eskisiyle karşılaştırması lazım. Çatal çiş yapma, idrar akıntısında saydamlık gibi değişiklik varsa mutlaka kontrole gitmelidir. Hasta öncekine göre kendi idrarını sık sık kıyaslamalı. 50 yaşın üstündeki kişiler, bir sıkıntısı olmasa bile en az yılda bir kez prostat değerlerini kontrol ettirmelidir. Prostat hastalığı çok sinsi seyredebiliyor. Hasta 'ben 70 yaşındayım hiç hastaneye gelmedim' diyor. Bir geliyor, bakıyoruz ileri derecede prostat hastalığı var. Özellikle erkeklerde prostat çok sinsi ilerler. Bir de bakmışsınız ki bir anda çok ilerlemiş. Böyle durumda olup da çok kaybettiğimiz hasta var. Bir süre sonra ilaç ve kemoterapi de yeterli olmuyor." şeklinde konuştu.

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