18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:39

EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa ülkelerine götürecekleri ihracat yüklerini ulaştırmak isteyen tır sürücüleri nedeniyle Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında geçen haftadan bu yana süren tır kuyrukları devam ediyor.

Sürücüler, yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometrelik tır kuyruğunda sıralarının gelmesini bekliyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak tır sürücülerinin Bulgaristan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan tercihen çıkış yapabileceği belirtildi.

Bulgaristan'ın olumsuz hava koşullarını öne sürerek bir süredir alımları yavaş yaptığını belirten tır sürücüleri ise hem kuyrukla hem de soğuk havayla mücadele ettiklerini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi
YEREL

CHP'LİLERDEN 'AYAĞA KALKIYORUZ' EYLEMİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan engelli bireylerin ailelerine müjde
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE MÜJDE
Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret
YEREL

EDİRNE VALİSİ ÖZDEMİR'DEN İHA'YA ZİYARET
Edirne'de 43 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 43 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk
YEREL

BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK
Edirne'de 20 kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 20 KAÇAK YAKALANDI

Edirneli muhtarlardan TÜ'ye ziyaret
YEREL

EDİRNELİ MUHTARLARDAN TÜ'YE ZİYARET
Mevlana Değişim Programı öğrencilerine veda yemeği
YEREL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE VEDA YEMEĞİ