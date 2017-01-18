Avam Kamarası heyetinden Vali Demirtaş'a ziyaret

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ADANA (AA) - Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyet, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Blunt ve beraberindekileri valilikte kabul eden Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kent ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Crispin Blunt da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirterek, bugün de Adana'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ziyaret daha sonra kapalı olarak devam etti.