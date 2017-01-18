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Edirne Ticaret Borsası
18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:43
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,904 liradan satıldı.
Salon satışında gerçekleşen tek işlemde kilogramı 0,904 liradan 3 ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.