18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne Ticaret Borsası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:43
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,904 liradan satıldı.
Salon satışında gerçekleşen tek işlemde kilogramı 0,904 liradan 3 ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

İLGİLİ HABERLER

Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu
YEREL

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUĞU
CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi
YEREL

CHP'LİLERDEN 'AYAĞA KALKIYORUZ' EYLEMİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan engelli bireylerin ailelerine müjde
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE MÜJDE
Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret
YEREL

EDİRNE VALİSİ ÖZDEMİR'DEN İHA'YA ZİYARET
Edirne'de 43 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 43 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk
YEREL

BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK
Edirne'de 20 kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 20 KAÇAK YAKALANDI

Edirneli muhtarlardan TÜ'ye ziyaret
YEREL

EDİRNELİ MUHTARLARDAN TÜ'YE ZİYARET
Mevlana Değişim Programı öğrencilerine veda yemeği
YEREL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE VEDA YEMEĞİ