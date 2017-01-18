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Özçekim yapmak isterken elektrik akımına kapıldılar

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:43
Özçekim yapmak isterken elektrik akımına kapıldılar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vagon üzerinde özçekim yapmak isteyen iki kız öğrenci, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İlçede bir lisede eğitim gören Esma İrem V. (15) ile Gülcan A. (15) okula giderken Dörtyol Tren Garı önündeki raylarda bulunan vagonun üzerine çıkarak özçekim yapmak istedi.

Vagon üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden iki öğrenci akıma kapılarak yaralandı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri, öğrencileri ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öğrencilerden Gülcan A'nın durumunun ağır olduğu, Esma İrem V'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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