Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen öğretmenlere yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Rasim Y, Kamil Ö, Sedat U. ile tutuksuz yargılanan Ramazan G, Mustafa A, Kamber E, Murat K, Serdar G. ve avukatları katıldı.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Sanıklar, ifadelerinde kendilerine atfedilen suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar da haftada 5 gün olan adli kontrollerinin bir güne indirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rasim Y, Kamil Ö, Sedat U'nun tahliyelerine, bütün sanıkların haftada 5 gün olan adli kontrollerinin bir güne indirilmesine, yurt dışı yasaklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.