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Muradiye Belediyesine görevlendirme

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:02

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un yerine görevlendirme yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında gözaltına alınan Tunç'un İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Valilik kararıyla belediye başkanvekili olarak Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel görevlendirildi.

Görevine başlayan Çelikel, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, hep birlikte ilçeye en güzel şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Çelikel, daha sonra ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada önceki gün gözaltına alınan Tunç'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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