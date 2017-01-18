Hırsızlık için çocukları kullanan çeteye operasyon

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Bürosu polisleri, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.B. (15) ve S.N'nin (14) çaldıkları motosikletleri 100 lira karşılığında A.Y'ye (30) verdiklerini, A.Y'nin de çalıntı motosikletleri Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü, Fatmalı ve Kurtlar Mahallelerindeki vatandaşlara 600 ile 900 lira arasında sattığını belirledi.

A.B, S.N. ve A.Y'nin yanı sıra olayla ilgili oldukları gerekçesiyle H.K. (34) ve A.K. (36) de gözaltına alındı.

Çalıntı motosikletler Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi.

- "Yeniden almış gibi oldum"

Mağdurlardan Halil Alakoç, yaklaşık 3 yıl önce oturduğu apartmanın içerisinden motosikletin çalındığını söyledi.

Polislerin kendisini aradıklarında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Alakoç, "Beni aradıklarından bir an için inanamadım. Bulunduğunu öğrenince sevindim. Yeniden almış gibi oldum. Motorları teslim aldık. Türk polisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, şebekenin bir hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.