Kış Gençlik Kampları başlıyor

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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kış Gençlik Kampları, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tatil zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kış Gençlik Kampları, 22-27 Ocak ve 29 Ocak-3 Şubat'ta iki dönem halinde gerçekleştirilecek.

Birbirinden farklı beş temanın belirlendiği kış kamplarına Samsun, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Osmaniye ev sahipliği yapacak.





- Kitap okuma kampı





Samsun'daki kampta gençler, kitap okuyacak. Gençler, kampın sonunda okuduğu kitabın yazarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Güncel konuların da ele alınıp tartışılacağı kampta sportif faaliyetler de düzenlenecek.





- Kariyer kampı





Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle Kırşehir'de kariyer kampı yapılacak.

Paintball, okçuluk, halk oyunları, tiyatro gibi aktivitelerle de gençlerin kamp dönemini çok daha keyifli geçirmesi sağlanacak.





- Bağımlılıkla mücadele kampı





Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla kamp gerçekleştirilecek.

Kamp boyunca düzenlenecek sportif ve kültürel faaliyetlerle, uyuşturucunun zararları gençlere aktarılacak.





- Siyer kampı





Gençlerin, Hz. Muhammed'in hayatını daha iyi anlamaları için Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı'nda siyer kampı düzenlenecek.

Kampta Hz. Peygamber'in örnek hayatı, ümmeti için nasıl mücadele ettiği ve gençlere duyduğu sevgi anlatılacak. Kamp boyunca ayrıca birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.





- Sosyal uyum kampı





Gençlik ve Spor Bakanlığının UNICEF ile yaptığı iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen sosyal uyum ve gençlik katılımı projesi kapsamında, "Ver elini kardeşim" sloganıyla sosyal uyum kampı düzenlenecek.

Antalya'daki kış kampında, rutin kamp aktivitelerinin yanı sıra milli değerler, maneviyat ve sosyal uyum eğitimi gibi eğitsel faaliyetler de yer alacak.

