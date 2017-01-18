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ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan "evet" çıkacağına inandığını belirterek, "Çünkü Türk milleti bu konuyu siyasilerden daha yakın takip ediyor. 'Evet' diyeceklerine inancım tam. Onun için de 'hayırlı olsun' diyorum." dedi.

Bozdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir beklentiniz var mı?" sorusu üzerine Bozdağ, terörist Gülen'in iadesinin Türkiye ve Türkiye-ABD ilişkileri bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bazı iade dosyaları ve bunun yanında darbe teşebbüsüyle ilgili bir geçici tutuklama talebini ABD'nin yetkili makamlarına gönderdiklerini hatırlatan Bozdağ, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız muhataplarıyla konuyu görüştü. Bizzat Adalet Bakanı olarak ABD'ye gidip ABD Adalet Bakanı ile de bu konuyu görüştük." diye konuştu.

Bugüne kadar herhangi bir kişinin iadesinin Türkiye açısından bu kadar üst düzeyde ele alınmadığına ve bunun ilk olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Bu, bizim bu konuya verdiğimiz ehemmiyeti göstermesi bakımından da son derece önemli." ifadesini kullandı.

Bu konunun ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrini olumlu veya olumsuz değiştirecek güce sahip olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sayın Obama'nın görevde olduğu süre içerisinde maalesef arpa boyu yol alamadık. Bizim gönderdiğimiz dosyalar Bakanlıkta hala duruyor. Mahkemeye göndermediler, bizim ısrarımıza rağmen göndermediler. Hatta onlar 'Efendim dosya güçlü olsun. Biz sizin avukatlığınızı burada yapacağız. O yüzden reddedilmek mahkemece istenmiyoruz. O yüzden çalışıyoruz' dediler. Biz onlara şunu söyledik: 'Bizim dosyalarımız güçlü. Geçici tutuklama talebi dosyasından daha güçlü, başka kişilerle ilgili bir dosya olduğunu da biz zannetmiyoruz. Siz gönderin, reddediyorsa mahkeme reddeder veya kabul edilirse mahkeme kabul eder. Yani siz bu işi burada tutmayın.' Ama buna rağmen, ziyaretimizden bugüne geçen epey bir zaman oldu, hala göndermediler. Sayın Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olması bizim bu konuda olumlu gelişmeler olacağına ilişkin beklentilerimizi yükseltti. Ben yeni dönemde bu konuda olumlu gelişmeler olacağı inancını taşıyorum. İnşallah yanılmayız."

Bozdağ, "Almanya'ya kaçan Zekeriya Öz gibi FETÖ'cüler ve Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iadesiyle ilgili son durum nedir" sorusu üzerine, konuyu yakinen takip ettiklerini belirtti.

Almanya'nın bugüne kadar herhangi bir teröristin iadesini yapmadığının altını çizen Bozdağ, "Yani hatta bazılarını himaye edecek nitelikte açıklamaları da oldu. Ama biz her şeye rağmen oradaki teröristleri Türkiye'ye getirmek ve onların Türk yargısına hesap vermesini sağlamak için gerekeni yapacağız." dedi.

Bozdağ, Yunanistan ile iadeye ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Mahkeme, bir kısmının iadesine, bir kısmının iade talebinin reddine karar verdi. Şu anda konu temyiz mahkemesinde. Temyiz mahkemesinin kararı üzerine ne olacak hep beraber göreceğiz. Biz oradan olumlu gelişme olma ihtimalini yüksek görüyoruz." diye konuştu.

- "Cuma günü muhtemelen biter"

"Referandum için öngördüğünüz tarih var mı? Sandıktan ne çıkar? Anayasa değişiklik teklifinin Meclisteki görüşmeleri ne zaman biter?" sorusuna Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Meclise süre biçmek kolay bir iş değil ama ben iki veya üç gün içerisinde Meclis görüşmelerinin tamamlanabileceğini değerlendiriyorum. Cuma günü muhtemelen biter. Sarkma ihtimalini zayıf görüyorum ama sarkarsa cumartesi biter. Birinci tura baktığımızda 6 günde bitti. Orada tümü üzerinde, partilerin, şahısların, grupların, Hükümetin, Komisyonunun görüşmeleri ve soru-cevaplar vardı. Şimdi Hükümetin, grupların, şahısların görüşmeleri ve soru-cevap olmayacak. Bu işin yarısı olmayacak demek. Yarısını çıktığınızda 3 gün sanki bu görüşmelerin tamamlanması için kafi gelir gibi gözüküyor."

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin cuma günü bitmesi halinde yasanın onaylanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde 15 günlük süre bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, referandum tarihinin de bu onay tarihiyle bağlantılı olacağını hatırlattı. Bozdağ, "Yani 2 Nisan olabilir, 9 Nisan olabilir. Daha öncesi olur mu bilmiyorum ama Cumhurbaşkanımızın bu 15 günlük süreyi ne kadar kullanacağıyla alakalı bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ referandumdan çıkacak olası sonuca ilişkin şunları söyledi:

"Ben 'evet' çıkacağına inanıyorum. Çünkü Türk milleti bu konuyu siyasilerden daha yakın takip ediyor. Parlamentoda da söyledim, millet emin olun iktidardan da daha akıllı, muhalefetten de daha akıllı. Olanı, biteni bizden daha iyi okuyor, daha iyi analiz ediyor, daha iyi değerlendiriyor. O yüzden ben milletimizin bu değişikliğin Türkiye'nin ve aziz milletimizin istiklali, istikbali, istikrarı ve güçlü geleceği için, güçlü Türkiye için, güçlü ve etkin bir yasama ve yasama denetimi, güçlü bir iktidar kurma gerekliliğini bizden daha iyi gördüğüne inanıyorum. 'Evet' diyeceklerine inancım tam. Onun için de 'hayırlı olsun' diyorum."

Referandumdan daha önce hiç "hayır" çıkmadığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Milletin basireti bizden yüksek ondan. Vatandaş şimdi olanı biteni gerçekten çok iyi izliyor. Bana gelen mesajlara, başka şeylere bakıyorum ve her şeyi millet çok iyi değerlendiriyor. Bu yüzden milletimizin basireti, bilgeliği ve arifliğiyle bu meselede de yine çözücü bir irade ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

- "Yeni veriler ortaya çıktığını biliyorum"

"Rusya'nın suikast sonucu öldürülen Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili soruşturmada hangi aşamadayız? Katil zanlısının FETÖ bağlantısıyla ilgili yeni bilgiler mevcut mu?" sorusu üzerine Bozdağ, soruşturmaların Türkiye'de gizli olduğunu hatırlatarak, gizli olan soruşturmada da fazla detay verme imkanı bulunmadığını söyledi.

Bozdağ, "Karlov'u öldüren teröristin Fethullah Gülen örgütü FETÖ ile ve Fethullah Gülen ile irtibatı konusunda bizim bir şüphemiz yok. Şu andaki elde edilen deliller bunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yeni veriler ortaya çıktığını biliyorum. O verileri savcılıklarımız değerlendiriyor. Zaten Rus yetkililer de bu soruşturma sürecinde konuyu yakinen Türk yetkililerle beraber takip ediyorlar. Önümüzdeki günlerde belki daha net şeyler söyleme imkanı olacaktır" dedi.

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