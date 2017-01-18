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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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BBP Genel Başkanı Destici:

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:06

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye'nin referandum süreciyle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Bu durumda olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması zaruri olur." görüşünü savundu.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortaköy'deki Reina'ya gerçekleştirilen saldırının failinin, 17 gün süren operasyonla yakalandığını hatırlatan Destici, istihbarat ve emniyet teşkilatlarına teşekkür etti.

Destici, "Gece gündüz demeden çalışan, uykusuz geceler geçiren, failleri yakalayan emniyet teşkilatı mensuplarımızın mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Nasıl ki zafiyet ve hata olunca hesap soruluyorsa, başarının da ödüllendirilmesi gerekir. Bizim teklifimiz, saldırıyı yapan failin evinde bulunan 197 bin dolar, başından beri operasyona katılan istihbarat ve emniyet personeline ikramiye olarak verilsin. Elbette polislerimiz bu işi ikramiye almak için yapmıyor ama dediğim gibi nasıl ceza varsa başarı karşısında mutlaka bir ödül olmalı." diye konuştu.

- "OHAL'in daha fazla uzatılmaması lazım"

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylamasının TBMM Genel Kurulunda bugün yapıldığını anımsatan Destici, görüşmelere anayasal ve hukuki süreç içerisinde devam edildiğini söyledi.

Destici, teklifin Meclisten geçmesi halinde partilerin düşüncelerini halka anlatacağı demokratik bir ortamın sağlanması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"OHAL'in daha fazla uzatılmaması lazım. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye referandum süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda OHAL'in kaldırılması zaruri olur. OHAL döneminde Meclisten geçen bir anayasa değişikliği teklifi her zaman bazı kesimlerce şaibeli ve antidemokratik olarak düşünülecektir."

Milli Eğitim Bakanlığının taslak çalışmasını tamamladığı yeni müfredata ilişkin görüşlerini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Elbette ki müfredatın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması ve anlatması lazım. Teknolojiyi ve çağı nasıl yakalarız, ileriye doğru nasıl adımlar atarız, gelişmeyi, kalkınmayı nasıl sağlarız, bunların gençlerimize ve toplumun her bir ferdine doğru bir şekilde anlatılması lazım."

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