Uyuşturucu ticaretine hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal Altun, Faruk A. ve Nazire K. ile avukatları katıldı.

Altun savunmasında, üzerinden çıkan uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu ancak diğerlerini bilmediğini söyledi.

Nazire K'nin sevgilisinin teyzesi olduğunu belirten Altun, onu Gaziantep'ten Kayseri'deki evine getirmek için yola çıktıklarını kaydetti.

Faruk A. ise Bilal Altun'un arayarak teyzesini Kayseri'ye götüreceğini söylediğini, kendisinden de ikinci şoför olarak gelmesini istediğini anlattı.

Nazire K'yi tanımadığını öne süren Faruk A, "Molada Bilal sigara paketinden esrar çıkardı, onu içtik. Hassas terazi ile diğer uyuşturucu kime ait bilmiyorum." dedi.

Nazire K. ise 2 yıldır Kayseri'de oturduğunu, davası olduğu için Osmaniye'ye gittiğini oradan da Gaziantep'e Bilal Altun'un yanına geçtiğini belirtti.

Yola çıkmadan önce bir fırına uğradıklarını dile getiren Nazire K, "Teraziyi orada gördüm. Yolda da uyuşturucu kullandık." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Bilal Altun'a "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve bin lira para cezası verdi. Faruk A. ve Nazire K. ise beraat etti.

Gaziantep'ten Kayseri'ye gelen Bilal Altun'un kullandığı otomobil kent girişinde durdurulmuş, araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 5,10 gram esrar ile 26,55 gram metaamfetamin ele geçirilmişti. Araç sürücüsü ile yanındaki Faruk A. ve Nazire K. gözaltına alınmış ve haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.