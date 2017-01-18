HotelEquipment Fuarı Antalya'da açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dünyanın kaostan çıkabilmesi için turizme daha çok destek verilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanlar farklı ülkeleri daha çok ziyaret etmeli, dost olmalı, kardeş olmalı." dedi.

Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen, 28. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (HotelEquipment), EXPO Center'de açıldı.

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün dünya ülkelerinin bir buhrandan geçtiğini, bu buhrandan çıkmanın ilacının da turizm olduğunu kaydetti.

"Çünkü turizm bir barış projesidir" diyen Karaloğlu, dünya milletlerini birbirine yaklaştıran, dost kılan faaliyetlerin en önemlisinin turizm olduğunu vurguladı. Karaloğlu, "Dünya bu kaostan çıkmak istiyorsa turizme daha çok destek vermeli. İnsanlar farklı ülkeleri daha çok ziyaret etmeli, dost olmalı, kardeş olmalı." diye konuştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birinin Antalya olduğunu ifade eden Karaloğlu, Antalya'da çok lüks konaklama tesislerinin yanı sıra çok önemli bir fuar ve kongre altyapısı bulunduğunu, ölü sezon olarak adlandırılan kış sezonunu doldurabilmek için fuar ve kongre turizminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Karaloğlu, "Onun için bu tür fuarlara destek veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "2017 daha iyi olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de turizmde zor bir yılın geride bırakıldığını, bu senenin geçen seneden daha iyi olacağına inandığını söyledi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Antalya'nın yaklaşık 6,5 milyon yabancı turisti ağırladığını anlatan Türel, "Geçen yıl yaşadığımız zorlukları başka bir ülke yaşasaydı bırakın 6,5 milyon turisti 6 turisti bile bulmak zordu. Gerek hükümetimizin sağlamış olduğu desteklerle gerekse sektörün çabasıyla geç de olsa bir toparlanma süreci yaşadık. Bu seneki şartlara baktığımızda ben bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

HotelEquipment Fuarı 40 kadar firmanın katılımıyla başladığını, bugün ise fuara 300'ün üzerinde firmanın katıldığını ifade eden Türel, "5 yıldızlı bir otel lobisinde başlayan fuar bugün 60 bin metrekarelik alana sığmıyor. Türk ekonomisinin dimdik ayakta durması için bu fuarlarda canlılığın korunması çok önemli. Üreten, yatırım yapan toplum bu fuarlarda müşteri buluyor, değer kazanıyor. O yüzden bu fuara desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." dedi.

- "Fuarlar turizm çeşidi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, 28'incisi yapılan fuarın turizm sektörü profesyonellerinin sektördeki yenilikleri görebilmesi açısından çok önemli bir fuar olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise fuarların da bir turizm çeşidi olduğunu ve yapıldığı kente tanıtım anlamında ciddi katkılar sağladığını kaydetti. Yağcı, "Frankfurt için kitap fuarı neyse Antalya için de Otel Ekipmanları Fuarı aynı değerde önem arz etmektedir. Yurt içinden ve yurt dışından birçok katılımcının bulunduğu fuarın tedarikçiler ve katılımcı firmalar için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, fuarda İran, Umman, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Polonya'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı katılımcının bulunduğunu kaydetti.

21 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda, otel ve restoran sahiplerinden yöneticilerine, pasta şeflerinden satın alma müdürleri, barmen ve baristalara kadar 20 binden fazla sektör profesyoneli bir araya gelecek.