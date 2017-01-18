Muğla'da tarihi ev yıkıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 100 yıllık Milas evi, aşırı yağışların etkisiyle yıkıldı.

Hisarbaşı Mahallesi'ndeki Tabakhane Caddesi'nde bulunan ve bir kısmı geçen aylarda yıkılan, boş durumdaki Rıfat Ağa Konağı, Milas'ta iki gündür etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Bina, Milas Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir motosikletli polis memurunun geçişi sırasında yıkıldı. Gürültü üzerine evin yıkılacağını fark eden polis memuru, hızını artırınca son anda binanın altında kalmaktan kurtuldu.

Gazetecilere açıklama yapan mimar Cengiz Özkaya, binanın yıkılışından hemen önce caddeye girdiklerini, olaydan kurtulan polis memurunun önlerinden geldiğini ifade ederek "50 metre ileriden gördüğümüzde toz bulutunu fark ettik. Binanın yıkıldığını anladık." dedi.

Yıkılan binanın yanında oturan Nevzat Kunancı da binanın tehlike altında olduğunu bir süre önce yetkililere bildirdiklerini söyledi. Kunancı, "Milas Belediyesi ve Anıtlar Kuruluna bildirdik. Olayın ardından bizim evlerimizin kapı ve pencerelerinde de hasar oluştu." diye konuştu.

Milas Belediyesi ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan, konağın yıkılması ve polis memurunun son anda binanın altında kalmaktan kurtulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.