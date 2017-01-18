Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan:

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açıklanan tahmini rekolteden 2016 kasım itibarıyla 219 bin 392 ton henüz işlem görmemiş durumda olduğunu belirterek, "Yeni mahsul hasat dönemine kadar Türkiye piyasasında çok ciddi fındık ihtiyacı baş gösterecektir." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, temmuz ayında 2016 ürünü tahmini fındık rekoltesini 467 bin 767 ton olarak açıkladığını ancak ilerleyen dönemlerde bazı illerde bakanlığa bağlı müdürlüklerce yapılan çalışmalarla bu rakamın revize edildiğini söyledi.

Karan, 2015 ürününden olan 70-80 bin ton devirle Türkiye'nin 2016 fındık rekoltesinin 430 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini savunarak, zamanla haklılıklarının ortaya çıkacağını öne sürdü.

Kasım 2016 itibarıyla ticaret borsalarında tahmini fındık rekoltesinin yarısından fazlasının işlem gördüğünü kaydeden Karan, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açıklanan tahmini rekolteden 2016 kasım itibarıyla 219 bin 392 ton henüz işlem görmemiş durumda. Borsalar işlem miktarlarını bir ay sonra yapar. Geçen aralık ayının resmi miktarını önümüzdeki şubat ayında öğreneceğiz. Biz 2016 kasım ayını baz alırsak piyasaya inmeyen yaklaşık 220 bin ton fındık bulunuyor. Her ay 40 ile 50 bin ton fındık borsada işlem görmekte ki buradan yola çıkarsak elde kalan ürün sadece 4 ya da 5 ay piyasanın ihtiyacını karşılayabilir. Hasat dönemine 7 ay gibi bir zaman kaldığını göz önüne aldığımızda gelecek hesapları biraz karışacak gibi."

Karan, her sezon 220-250 bin ton iç fındık ihraç eden Türkiye'nin, bu sezon şu ana kadar yurt dışına 92 bin ton sattığını ifade ederek, "Yeni hasat dönemine kadar Türkiye'ye 128 ile 158 bin ton iç fındık gerekli. İşlem görmemiş ürün miktarı yaklaşık 220 bin ton kabuklu ki bu da ancak 110 bin ton iç yapar. İhracat rakamlarına ulaşılamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İç piyasada çok ciddi fındık tüketimi olduğunu dile getiren Karan, "Hadi 2015 yılından kalan 70 bin tonluk kabuklu (35 bin ton iç) stoku da ekleyelim, yine ortaya çıkan sonuca göre piyasanın gereksinim duyduğu rakamlara ulaşılamayacak. Yeni mahsul hasat dönemine kadar Türkiye piyasasında çok ciddi fındık ihtiyacı baş gösterecektir." diye konuştu.

- "Fiyatlar kıpırdanmaya başladı"

Karan, tüccar ve sanayicinin pazarda fındık bulmakta zorlandığını, bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haftalardır 11-12 lira bandında seyreden fındık fiyatı bugünlerde yeniden hareketlendi. Bugün Giresun serbest piyasasında rakam 12,75 lirayı görmüş durumda. Hatta 13 liraya alan tüccar ve manavların olduğunu öğrendik. Süreç bu şekilde devam ederse serbest piyasadaki hareketlilik de yukarılara doğru seyrini devam ettirir."