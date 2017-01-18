CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Hukuku alt üst edecek, kutuplaşmayı, ayrışmayı derinleştirecek bir anayasa değişikliği Türkiye’ye dayatılıyor. Rejim değişikliğiyle Türkiye’nin geleceği karartılıyor. Böyle bir belirsizlik ortamında kim, nasıl yatırım yapacak? Cumhurbaşkanına düşen, kurumları, iş dünyasını tehdit etmek değil, ülkenin huzuruna katkı yapmaktır." görüşünü savundu.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, OHAL uygulamaları ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla, iş dünyası üzerinde ağır bir baskı oluşturulduğunu öne sürdü.

AK Parti hükümetleri döneminde, ekonominin yapısal sorunlarının çözümü için hiçbir adım atılmadığını ileri süren Budak, "Her dalgalanmada ekonomi olumsuz etkileniyor. Bugün de AKP'nin iç ve dış politikadaki büyük hataları nedeniyle ekonomi bir darboğazda. Cumhurbaşkanı ve hükümet, kendi sorumluluklarını, düşmanlar yaratarak, kurumları suçlayarak gizlemeye çalışıyor. Bugün ekonomi darboğazda ise bunun sorumlusu 14 yıldır ülkeyi yönetenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin tehdit ve talimatla değil, güvenle yürüyeceğine işaret eden Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasanın yerini tehdit ve talimatlar aldı. Bir gün reel sektöre, bir gün finans sektörüne gözdağı veriliyor. Daha düne kadar hesaplarında 200 bin dolar tuttuğu bilinen Cumhurbaşkanı, şimdi insanları vatana ihanetle, teröristlikle suçluyor. İş dünyası ağır bir baskı altında sesini çıkaramıyor. Yatırım için, istihdam için öncelikle hukuk olacak, huzur olacak. Tam tersine hukuku alt üst edecek, kutuplaşmayı, ayrışmayı derinleştirecek bir anayasa değişikliği Türkiye’ye dayatılıyor. Rejim değişikliğiyle Türkiye’nin geleceği karartılıyor. Böyle bir belirsizlik ortamında kim, nasıl yatırım yapacak? Cumhurbaşkanına düşen, kurumları, iş dünyasını tehdit etmek değil, ülkenin huzuruna katkı yapmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebze fiyatlarıyla ilgili eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Budak, hükümetin şikayet değil, çözüm yeri olduğunu kaydetti.



