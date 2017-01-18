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Küresel ısınma "kartpostallık" günlere son verebilir

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:32

WASHINGTON (AA) - Bilim insanları, gelecekte "kartpostallık" olacak kadar güzel günlerin sayısının azalabileceğini bildirdi.

Princeton Üniversitesi ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yürütülen, "türünün ilk örneği" niteliğindeki güzel hava tahmini araştırmasına göre, 21. yüzyılın sonuna kadar ılıman günlerin sayısı her yıl 10 gün daha azalacak ve hava daha kuru olacak.

Araştırmada ılıman hava, "18 ila 30 derece, düşük nemli ve az miktarda yağışlı hava" olarak tanımlandı.

İklim bilimciler, araştırma sırasında dünya ısındığında rekor sıcaklık, tropik hortum, kuraklık, sel gibi şiddetli hava olaylarının ne sıklıkta görüleceğine odaklandı.

Araştırmacı ekip bu amaçla, kontrolden çıkmış karbon kirliliğinin en kötü hali ve ısıyı hapseden gazların emisyonunun belirgin biçimde azaltılması arasında bir senaryo için farklı bilgisayar simülasyonları kullandı.

Simülasyonlar, dünyada son 10 yılda senede 74 gün olan ılıman hava ortalamasının, 2035 yılına kadar 70, 2080'den itibaren de 64'e düşeceğini gösterdi.

Araştırmanın yazarlarından NOAA İklim Bilimcisi Sarha Kapnick, hava değişimlerinin dünyanın gelişmekte olan ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde daha belirgin olacağını aktardı.

Bu durumda en çok kayba uğrayacak bölgeler, tropik bölgeler, Afrika'nın neredeyse tamamı, Güney Amerika'nın doğusu, Güney Asya ve Avustralya'nın kuzeyi olacak. Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yılda gördüğü ılıman hava ortalamasından neredeyse 40 gün kaybedecek.

Araştırmaya göre, tropik bölgelerin kaybettiği ılıman günleri, İngiltere ve Avrupa'nın kuzeyi kazanacak.

Çalışmanın sonuçları Climate Change dergisinde yayımlandı.









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