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Bakan Kaya'dan "koruyucu aile olun" çağrısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:38
Bakan Kaya'dan "koruyucu aile olun" çağrısı

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, koruyucu ailedeki çocuk sayısının hedef olarak belirledikleri 5 binin üzerine çıktığını belirterek, "Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, evlerinizi, gönüllerinizi yavrularımıza açın, koruyucu aile olun. Evinizi, kalbinizi, yuvanızı çocuklarımızla paylaşın. Onların da size ihtiyacı var, sizin de onlara." dedi.

Bakan Kaya, Keçiören'de yaşayan, iki oğullarının yanı sıra 16 yaşındaki Merve'nin de 12 yıldır koruyucu ailesi olan Ethem ve Selma Tunalı çiftini evinde ziyaret etti.

Kaya, duygusal anların yaşandığı ziyarette yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi ile koruyucu ailelik sisteminin başladığını ve bu sistemi yaygınlaştırmak için çok büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kaya, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin mihmandarlığında yapılan kampanyayla, bin 500 olan koruyucu ailedeki çocuk sayımız bugün 5 bini geçmiş durumda, 4 bin 150 de koruyucu ailemiz var." dedi.

Kampanyayla koruyucu aile sayısını arttırmaya devam edeceklerine işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, evlerinizi, gönüllerinizi yavrularımıza açın. Gerçekten koruyucu aile olarak onların da kazanacağı çok şeyler var. Çocuk Evlerimiz'de çocuklarımız çok güzel yetiştiriliyor. Maddi olarak hiçbir ihtiyaçları yok. 5-6 çocuğumuz bir evde bakılıyor. Spor yaptırıyoruz onlara, enstrüman çalıyorlar, dersleri ile ilgileniliyor. Her şey yerinde ama bir aile sıcaklığı elbetteki yok. Sırf bunun için ben insanlara seslenmek istiyorum, koruyucu aile olun. Evinizi, kalbinizi, yuvanızı çocuklarımızla paylaşın. Onların da size ihtiyacı var, sizin de onlara."

- "Bir çocuk yapacak durumda değilim ama..."

Ziyarette, Tunalı ailesiyle koruyucu ailelik, Merve'nin durumu, evdeki diğer çocukların eğitimi gibi konularda sohbet eden Kaya, Merve'nin aynı zamanda ailesine de çok şey kattığını ve ailenin koruyucu aile olarak yeni bir çocuk daha almaya hazırlandığını bildirdi.

Koruyucu aile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Selma Tunalı da iki çocuğu bulunduğunu birinin yurt dışında üniversite eğitimi aldığını ve Merve'nin de üçüncü çocukları olarak ailelerinin bir parçası olduğunu anlattı.

Tunalı, Bakan Kaya'nın "Yeni bir çocuk almaya nasıl karar verdiniz?" sorusu üzerine, "Merve ile beraber çok mutlu günlerimiz oldu. Aile arasında elbette ufak tefek sürtüşmeler de oluyor ama onlar tadı tuzu. Şimdi bir çocuğa daha bakabilecek güçte hissettim kendimi. Bir de çocuk insanı hayata bağlıyor. Bir çocuk yapacak durumda değilim ama bir çocuğu büyütebilecek enerjideyim. Onun için Allah nasip ederse bir tane daha istiyorum. Allah inşallah hayırlı bir evlat daha nasip eder." diye konuştu.

Bakan Kaya, Tunalı'nın bu sözleri üzerine aileyi tebrik ederek, "Çocuk için en doğru ortam, aile yanında büyümesi. Çocuklar aile ortamında gelişimlerini çok daha iyi sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir insan için önemli olan tek şey ailedir"

Üç buçuk yaşından bu yana koruyucu ailesinin yanında yaşayan Merve ise ileride psikolog olmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Koruyucu ailesine yönelik duygularını aktarırken gözyaşlarına hakim olamayan Merve, "Bir insan için en önemli olan şey ailedir. Şu güne kadar öğrendiğim en önemli şey, her şey geçiyor ama ailede olan şeylerin hiçbiri geçmiyor. Yaşadığın şeyler hep seninle kalıyor. O bambaşka bir şey. Arkadaşlık, dostluk geçici olabilir ama aile hiçbir zaman geçmiyor. Bir insan için önemli olan tek şey ailedir. Bir kız çocuğunun isteyeceği tek şey baba, anne, kardeş sevgisidir." dedi.

Merve, yuvalardaki çocukların sevgiye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bendeki şansızlıktan doğan şanslılık. Bunu hep demişimdir. Elbet bir insan kendi ailesiyle olmak ister ama ben yani biyolojik ailemle olsaydım mutlu olamayacaktım. Koruyucu ailemle istediğim her şeye sahibim. Maddi manevi her şeyim var. Elbette çok şey yaşıyoruz, bazen onların büyüttüğü, bazen büyük olup benim küçülttüğüm şeyler çok oluyor ama olması gereken de bu bence. Aile hiçbir zaman yapmacık olamaz. İleride Allah nasip ederse, kendi ailemi kurduğum zaman kendi çocuklarımla birlikte bir tane daha çocuk almak isterim. Çünkü bu gerçekten maddi şeylerden daha önemli."

Merve, bazı insanların yuvada yetişen çocuklara olumsuz gözle bakılmasına yönelik bir anısını anlatarak, "Sonuçta bir insanı kim yetiştiriyorsa cidden ona benziyor. Mesela ben hiçbir zaman kendimi biyolojik ablama benzetmedim. Tipimiz, karakterimiz çok farklı ama abimlerle aynı. Nerede doğduğun önemli değil, kiminle büyüdüğün önemli bence. Her zaman da böyle olması gerekiyor." dedi.

Bakan Kaya, ziyaretin sonunda Merve ile abisine dizüstü ve tablet bilgisayar hediye etti.



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