Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, sahalarında oynadıkları her maça 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Tolga Gül, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Galatasaray maçının çok zorlu olacağını bildirdi.

Direkt oynayan 6 oyuncularından yoksun maça çıkacaklarını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Sahamızda oynuyoruz. Büyük takım ya da kendi ayarımızda takım ayrımı yok. Sahamızda oynadığımız her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda onlar da emin adımlarla yürüyorlar ama biz de kendi işimize bakmak zorundayız. Biz de bir an evvel puanlar toplayarak ligde tutunma adına en iyi yerde olmamız gerekiyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yeniden Süper Lig'e çıktıktan sonra Karabük'te ilk defa büyük bir takımı ağırlayacağız. Tribünlerin daha dolu, her zamankinden daha fazla seyirci olmasını bekliyorum."





- Galatasaray maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, ligin 18. haftasında, 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

Sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ve Ermin Zec ile milli takımlarda bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Olafur Ingi Skulason ve Marius Silviu Alexe ise takımdan ayrı koştu.