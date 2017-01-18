Erdoğan, Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt mensuplarından çok iyi tanıdıkları olduğunu belirterek, "İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti.

Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. maddesinde, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, anayasaya ve yasalara uygun hüküm verdikleri ve mahkemelere hiçbir merci tarafından emir ve talimat verilemeyeceği hükmünün yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi sizlere soruyorum, FETÖ mensubu hakim ve savcılar görevlerini bu kriterlere uygun olarak mı yapıyorlardı? Kamuoyu oluşturmaya yönelik haberlerden başlayarak, kolluk güçlerinin araştırmalarına, savcıların soruşturmalarına, hakimlerin kararlarına kadar her yerde örgütün çıkarları ve talimatları esas alınmıyor muydu? Bu ülkenin yargısını, iradelerini bir terör örgütüne ve onun hiyerarşisine teslim etmiş hakim ve savcılara terk edemezdik." ifadesini kullandı.

- "17/25 Aralık da bir darbe girişimidir"

17/25 Aralık operasyonunu birilerinin ısrarla "şahsi meselesi" olarak göstermeye çalıştığına dikkati çeken Erdoğan, "Halbuki 17/25 Aralık operasyonu, yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır. Hani eskiler 'Takke düştü, kel göründü' derler ya, 17/25 Aralık'ta işte tam da böyle olmuştur. Yargı ve emniyet teşkilatı içindeki militanlar vasıtasıyla, meşru hükümeti devirerek yönetime el koymaya çalışmanın adı, 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüstür', yani darbedir. 17/25 Aralık da bir darbe girişimidir. Hükümet ve siyasi kadrolar olarak gösterdiğimiz o sağlam duruş, daha da önemlisi milletimizin verdiği güçlü destek sayesinde bu darbe teşebbüsünü boşa çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 17/25 Aralık'ta Emniyet ve yargı içindeki mensupları aracılığıyla başaramadığını 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yandaşları vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun o gecede milletimizin gösterdiği, kahramanlık, kararlılık ve fedakarlık sayesinde neticeye ulaşamamışlardır. Daha sonra elde edilen bilgiler, Gezi Olayları ve 6-8 Ekim hadiseleri gibi ülkemizi sıkıntıya sokan pek çok önemli kargaşanın büyümesinde, rayından çıkmasında aynı örgütün parmağı olduğunu göstermiştir. Hala, bu Pensilvanya'daki zat, utanmadan, sıkılmadan ne diyor biliyor musunuz? 'Bütün bunlar bir senaryodur' diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz, evelallah gelecek yakındır ve gelecek bunu çok daha açık ve net ortaya koyacaktır. Çünkü ben ilahi adaletin tecellisinden zerre kadar şüphe etmiyorum, bu adalet tecelli edecek."

- "Er meydanının sahibi sizler olmak zorundasınız"

Yargıda Birlik Derneğinin FETÖ'nün adalet teşkilatı içinde yol açtığı tahribatın önüne geçilmesi konusunda tarihi bir misyon üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Size, Batı'da, çok değişik yerlerde Yargıda Birlik Derneği olarak birileri ön açmayabilir, belki görüşmeyebilir, pas vermeyebilir. Hiç umursamayın. Kusura bakmayın, ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım, 'İt ürür kervan yürür', biz yolumuza devam edeceğiz. İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar, 17/25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu tamamen ele geçirerek, yargıyı kontrolü altına almak isteyen örgüte karşı, çoğulcu ve geniş tabanlı bir hareketin temsilcisi olarak Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki de kurdunuz, çok isabetli oldu, aksi takdirde meydan bunlara kalıyordu. Er meydanının sahibi sizler olmak zorundasınız. Eğer meydanı boş bırakırsanız işte birileri gelir o meydanı doldurur. Anayasaya, kanuna, hukuka uygun bir şekilde vicdani kanaatleriyle yargı görevini yerine getirmek isteyen hakim ve savcılarımız, iradesini ve yetkisini FETÖ'nün emrine veren mankurtlara karşı tarihimizde ender rastlanan bir birliktelikle hareket etmişlerdir. Hayırlı olsun. Bu sayede önce Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu örgütten kurtarılmış, ardından, teşkilatın FETÖ militanlarından temizlenmesi süreci başlatılmıştır."

Türkiye'ye yönelik saldırılar ne kadar alçakça ve ahlaksızca olursa olsun verilen mücadelenin daima hukuk devleti sınırları içinde yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, öyle de devam edecektir. Aksi taktirde onlardan farkımız kalmaz." dedi.

Erdoğan, cezaevindeki örgüt mensuplarından tanıdıklarının bulunduğuna işaret ederek, "İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. 'İtirafçı' diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar, en tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanda. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Adalet terazisini elinde tutanlar yeryüzündeki gücü elinde tutanlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde vatandaşların direnişi ve kendilerinin ortaya koyduğu liderliğin yanında yargı organlarının sağlam duruşunun çok hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bana göre o 15 Temmuz'daki sağlam duruşun, bundan sonra da devamı şarttır. Bizim hiç kimseden çekinmemize gerek yok çünkü adalet terazisi sizin elinizdedir. Adalet terazisini elinde tutanlar yeryüzündeki gücü elinde tutanlardır, bunu özellikle bilmenizi isterim. Çünkü tüm halkımızın, milletimizin beklentisi de bu teraziden çıkacak olan neticedir. Darbe girişiminin anlaşılmasının ardından süratli şekilde harekete geçen ve kendi mekanizmasını işleten kurum yargımızdır. Bunun için darbenin ilk saatlerinden itibaren hainlerin gözaltına alınması, sorgulanması, tutuklanması, yargılanması konusunda fedakarlıkla ve cesaretle görev alan tüm savcılarımızı, hakimlerimizi hassaten şahsım, milletim adına tebrik ediyorum."

(Sürecek)