Bilecik merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik merkez ile Kayseri ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce görevden ihraç edilen ve haklarında arama kararı çıkarılan 3 askeri personelden Kayseri ve Malatya'daki 2'si yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada, bazı belgelere de el konuldu.

Bilecik'e getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, diğer şüpheli de aranıyor.