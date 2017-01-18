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İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:34

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda iki tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu oluşan kirliliğin büyük oranda temizlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak 2017 Perşembe günü Dilovası bölgesinden denize fuel oil döküldüğü ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olay yerine intikal ettiği anımsatıldı.

Tesiste bariyer çekme ve kirliliği temizleme çalışmalarının tesis yetkilileri ve yetkili acil müdahale firması tarafından başlatıldığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından olay yerinden numune alındığı ve analize gönderildiği vurgulanan açıklamada, kirliliğe acil müdahale işlemlerinini gece boyu sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 13 Ocak 2017 Cuma günü İzmit Körfezi'nin çeşitli yerlerinde deniz kirliliği olduğu ihbarları alındığına işaret edilerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan havadan kontroller sonucu, kirliliğin Dilovası bölgesinden geldiği gözlemlenmiştir. Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından 2'nci seviye kirlilik olduğuna dair Kocaeli Valiliğine yapılan bildirim sonucunda, Bakanlığımız tarafından onaylanan Marmara ve Boğazlar Bölgesel Acil Müdahale Planı doğrultusunda Valilik tarafından, İl Kriz Merkezi (Bölgesel Koordinasyon Komitesi) kurularak çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, konu ile ilgili zarar tespit komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Deniz yüzeyindeki kirliliğin kaynağının analizle teyit edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındığı ve parmak izi analizi için TÜBİTAK’a gönderildiği bildirilen açıklamada, söz konusu bölgede toplam 3 adet acil müdahale firması tarafından 350 personel görevlendirilerek temizlik çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

İzmit Körfezi’nde yaşanan deniz kazasına anında müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyit Onbaşı gemisi ve tahlisiye botu, deniz operasyonlarını koordine etmek amacı ile olay yerine intikal etmiş, deniz temizleme çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlara ilaveten tüm limanlar tarafından kendi personelleriyle temizlik işlemlerine destek verilmektedir. Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Liman Başkanlığı teknik personelleri sahada çalışmalarını sürdürmektedirler. Kirlilikten etkilenen yaban hayvanlarına ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca, acil müdahale çalışmalarına destek olunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından heyetler yerinde incelemeler yapmıştır. Kirliliğin başladığı andan itibaren temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup, kirlilik büyük oranda temizlenmiştir. Kirliliğe sebep olan işletmeye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden gerekli idari yaptırım uygulanacaktır."

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