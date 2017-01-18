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ŞANLIURFA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Üyelerimizin yüzde 38'i 2017 yılında yeni yatırım planlıyor. Üyelerimizin yüzde 33'ü bu yıl içerisinde yeni istihdam planlıyor. Yine yüzde 33 üyemiz tasarruflarını artırmayı planlıyor." dedi.

Olpak, bir otelde gerçekleştirilen MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, geçen yılın hem Türkiye hem de dünya genelinde zor geçtiğini söyledi.

Türkiye'de gerek terör eylemleri gerekse de 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten Olpak, buna rağmen ülkenin iyi bir yılı geride bıraktığını ifade etti.

Olpak, 2017 yılından umutlu olduklarını vurgulayarak, "Üyelerimizin yüzde 38'i 2017 yılında yeni yatırım planlıyor. Üyelerimizin yüzde 33'ü bu yıl içerisinde yeni istihdam planlıyor. Yine yüzde 33 üyemiz tasarruflarını artırmayı planlıyor. Son olarak üyelerimizin yüzde 48'i yani her iki üyemizden birisi 2017 yılını 2016'dan daha iyi bekliyor, olumlu düşünüyor. Olumlu düşünmekle birlikte yapmamız gereken başka şeyler de var. Devletin yeni kanunları var. Onlardan iş dünyasını ilgilendiren kısımlarını iyi takip edeceğiz, Ar-Ge, patent ve teşvik konuları önemli." diye konuştu.

Kur tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri doğru bulmadığını söyleyen Olpak, ABD dolarının sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Üyelerinden sık sık Türk lirası ile çalışmalarını istediklerini belirten Olpak, "İş dünyası ticaretten ve yatırımdan kazanır. Riskimizi azaltmak istiyorsak hangi para biriminden gelir elde ediyorsak lütfen o para biriminden borçlanmaya özen gösterelim. En az risk buradan geçiyor." dedi.

Konuşmaların ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanlığına Mahmut Barut seçildi.