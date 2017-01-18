19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:47
MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı

ŞANLIURFA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Üyelerimizin yüzde 38'i 2017 yılında yeni yatırım planlıyor. Üyelerimizin yüzde 33'ü bu yıl içerisinde yeni istihdam planlıyor. Yine yüzde 33 üyemiz tasarruflarını artırmayı planlıyor." dedi.

Olpak, bir otelde gerçekleştirilen MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, geçen yılın hem Türkiye hem de dünya genelinde zor geçtiğini söyledi.

Türkiye'de gerek terör eylemleri gerekse de 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten Olpak, buna rağmen ülkenin iyi bir yılı geride bıraktığını ifade etti.

Olpak, 2017 yılından umutlu olduklarını vurgulayarak, "Üyelerimizin yüzde 38'i 2017 yılında yeni yatırım planlıyor. Üyelerimizin yüzde 33'ü bu yıl içerisinde yeni istihdam planlıyor. Yine yüzde 33 üyemiz tasarruflarını artırmayı planlıyor. Son olarak üyelerimizin yüzde 48'i yani her iki üyemizden birisi 2017 yılını 2016'dan daha iyi bekliyor, olumlu düşünüyor. Olumlu düşünmekle birlikte yapmamız gereken başka şeyler de var. Devletin yeni kanunları var. Onlardan iş dünyasını ilgilendiren kısımlarını iyi takip edeceğiz, Ar-Ge, patent ve teşvik konuları önemli." diye konuştu.

Kur tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri doğru bulmadığını söyleyen Olpak, ABD dolarının sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Üyelerinden sık sık Türk lirası ile çalışmalarını istediklerini belirten Olpak, "İş dünyası ticaretten ve yatırımdan kazanır. Riskimizi azaltmak istiyorsak hangi para biriminden gelir elde ediyorsak lütfen o para biriminden borçlanmaya özen gösterelim. En az risk buradan geçiyor." dedi.

Konuşmaların ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanlığına Mahmut Barut seçildi.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğretmenlerinden örnek sosyal dayanışma
YEREL

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDEN ÖRNEK SOSYAL DAYANIŞMA
Şanlıurfa'daki okul sporları basketbolla devam etti
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SPORLARI BASKETBOLLA DEVAM ETTİ
Gazetecilerden Siverek Kaymakamı Demirel'e ziyaret
YEREL

GAZETECİLERDEN SİVEREK KAYMAKAMI DEMİREL'E ZİYARET
Siverek'te kasaplara denetim
YEREL

SİVEREK'TE KASAPLARA DENETİM
Okullar arası halter müsabakası sona erdi
YEREL

OKULLAR ARASI HALTER MÜSABAKASI SONA ERDİ
Haliliye Belediyesinden kadın istihdamına büyük destek
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK DESTEK
Şanlıurfa'da DEAŞ'a ait patlayıcı ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEAŞ'A AİT PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Hayvansal yağlar prostat kanserini tetikliyor
YEREL

HAYVANSAL YAĞLAR PROSTAT KANSERİNİ TETİKLİYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Türkiye'nin &quot;damızlık güvercinleri&quot; Şanlıurfa'dan
YEREL

TÜRKİYE'NİN "DAMIZLIK GÜVERCİNLERİ" ŞANLIURFA'DAN
Akçakale'de tehlike saçan 50 yıllık kuyu kapatıldı
YEREL

AKÇAKALE'DE TEHLİKE SAÇAN 50 YILLIK KUYU KAPATILDI
Saman balyaları arasından uyuşturucu çıktı
YEREL

SAMAN BALYALARI ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI