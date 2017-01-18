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Bursa'daki terör saldırısı davası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50

BURSA (AA) - Bursa'da, 27 Nisan'da tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın dördüncü duruşmasında, tutuklu 5 sanıktan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emine (26) ve kardeşi Tuba Kızıl (24), Ümmü Gülsün Meşe (20), Mithat Tunç (19) ve İsa Casim (34), tutuksuz sanık Zekiye Zarka ile bazı müştekiler, tanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma", "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti tarafından ikinci duruşmada, kanıt cihetinde elde bulunan 4 valizin İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurumuna gönderilerek, üzerlerinde "RDX-PTN" patlayıcı izinin olup olmadığının tespiti için istediği rapor mahkemeye ulaştı.

Rapora göre, sanıklar arasında elden ele geçen valizlerden kırmızı ve siyah renkli olan 2'sinde patlayıcı izlerine rastlandı.

Sanıklar ile avukatları rapordaki iddiaları kabul etmedi.

Duruşmaya ilk defa katılan müşteki Mehmet Ateşer de (55) duruşmadaki ifadesinde, "Ulu Cami'ye ziyarete gitmiştim. Ayakkabımı boyatırken patlama meydana geldi. Kolumdan ve sırtımdan yaralandım. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Suriye uyruklu taksi şoförü İsa Casim ile Tuba Kızıl'ı adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.

Diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

- Olay

Tarihi Ulu Caminin batı girişi bölümünde, 27 Nisan'da Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan Eser Çali adlı kadın terörist üzerindeki bomba düzeneğini patlatmıştı. Olayda terörist ölmüş, civardaki 13 vatandaş yaralanmıştı.

Teröristin örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i, savcılıktaki sorgularının ardından salıverilmiş, Emine ve kardeşi Tuba Kızıl ile Ümmü Gülsün Meşe, Zekiye Zarka, Mithat Tunç ve İsa Casim sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, sanıklardan Zarka ise ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest kalmıştı.

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