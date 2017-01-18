Donmak üzere olan kedi kurtarıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURDUR (AA) - Isparta'da bir vatandaşın donmak üzereyken bulduğu kedi, Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Isparta'da Osman Güler, bir bankın altında çenesi ve kuyruğundan buza yapışmış halde bulduğu kediyi kendi imkanlarıyla kurtardı. Güler, hayvanı önce bir veteriner kliniğine, ardından da Burdur'daki MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin ve ekibi tarafından kontrol edilen kedi, tedavi altına alındı.

Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi göreceğini söyledi. Hayvanın çene bölgesinde doku kaybı ve açık yara tespit ettiklerini belirten Şirin, "Kemikte de enfeksiyon mevcut. Serum ve antibiyotik tedavisi ile birlikte gerekli olan operasyonu yaparak hasta sahibine yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Şirin, soğuk hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının hayata tutunmaları açısından duyarlı vatandaşlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu tür durumlar için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin kapılarının her zaman açık olduğunu, hiçbir ücret talep etmeden sokak hayvanlarının tedavisinin yapıldığını bildirdi.