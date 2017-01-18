Edirne'de 11 yabancı uyruklu yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yol kontrolünde A.D. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Minibüste yasa dışı yoldan Yunanistan’a çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 11 kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine gönderildi.
Sürücü A.D. ile sürücüye yardım ettikleri belirlenen H.T. ve Y.O. da gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.D. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, H.T. ve Y.O. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.