Harçlıklarıyla 1 ton köpek maması aldılar

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir özel okulun öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla hayvan barınağı için 1 ton mama aldı.

Çağdaş Bilim Kolejinin 510 öğrencisi, harçlıklarıyla 1 ton köpek maması aldı. Okul yöneticileri ve okul aile birliğinin de desteğiyle alınan mamalar, düzenlenen etkinlikle Marmaris Hayvanları Koruma Derneğine (MAHAYKO) teslim edildi. MAHAYKO'nun barınağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler köpeklere büyük ilgi gösterdi.

Kolejin Ortaokul Müdürü Ahmet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, barınağa mamanın yanı sıra köpek kulübesi de teslim ettiklerini aktardı. Ünal, "Burada en büyük amacımız, çocuklarımızın hayvan sevgisini küçük yaşta kazanmalarına katkı sağlamak." dedi.

MAHAYKO Başkanı Gürol Yakal da öğrencilerin bağışının barınak tarihinde yapılan en büyük bağış olduğuna işaret ederek "Hayvan sevgisi küçük yaşlarda başlıyor. Buna katkı veren okul yönetimine teşekkür ediyorum. Bütün çocukları öpüyoruz ve onları yetiştiren ailelerini de kutluyoruz. 3-5 aylık değil bir ömürlük hayvan alsın, hayvan almak isteyenler." diye konuştu.