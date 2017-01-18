Japonya'da 2 nükleer reaktör güvenlik testini geçti

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TOKYO (AA) - Japonya'nın güneybatısındaki Saga eyaletinde yer alan Genkai Nükleer Santralinin 3 ve 4 numaralı reaktörleri güvenlik testini geçmeyi başardı.

Kyodo ajansının haberine göre, Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santralinde bulunan 3 ve 4 numaralı reaktörler, yeniden faaliyete geçirilmeleri için gereken eyalet güvenlik testini geçti.

Santrallerin işletmecisi Kyushu Elektrik Üretim Şirketinin reaktörlerin tekrar çalıştırılması için eyaletin iznini alması gerekiyor.

Nükleer enerjiyi en önemli güç kaynaklarından biri olarak gören Japonya yönetiminin reaktörlerin yeniden faaliyete geçirilmesi isteğine rağmen güvenlik endişeleri nedeniyle süreç oldukça yavaş ilerliyor.

Japonya'da Mart 2011'deki Fukuşima felaketinin ardından, nükleer santrallerin çevresindeki tahliye alanı 10 kilometreden 30 kilometreye çıkarılmıştı. Genkai Nükleer Santraline 30 kilometreden daha yakın olan Imari kenti, reaktörlerin yeniden faaliyete geçirilmesi durumunda tahliye edilmek zorunda kalacak.

Ülkede Fukuşima'nın ardından güvenlik testleri ve onarım nedeniyle devre dışı kalan 48 reaktörden sadece Kagoşima eyaletindeki Sendai Nükleer Santralinde bulunan 1 numaralı, Ehime eyaletindeki Ikata Santralindeki 3 numaralı reaktör çalışıyor. Sendai'deki çalışabilir durumda olan 2 numaralı reaktör de düzenli kontrol ediliyor.

Fukui eyaletindeki Takahama Nükleer Santralinde bulunan 3 ve 4 numaralı reaktörler güvenlik testlerini geçmelerinin ardından geçen yıl ocak ayında yeniden çalıştırılmış ancak yerel mahkeme mart ayında reaktörlerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.





