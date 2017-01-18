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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne’de eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:19

EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla eroin yapımında kullandığı belirtilen 650 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy köyünde alınan istihbarat üzerine Almanya’dan Meriç Nehri üzerinden geçirilerek İstanbul’a götürülmek istenen araçlara öncülük ettiği ileri sürülen R.A. idaresindeki, plakası belirtilmeyen otomobil durduruldu.

Diğer araçlara haber vermemesi amacıyla R.A’nın cep telefonuna el konuldu.

Bir süre sonra H.Ç. idaresindeki ve daha sonrada K.M.E’nin kullandığı otomobil geldi.

Araçlarda yapılan aramada 21 adet bidona doldurulmuş 1 milyon 350 bin lira değerinde, eroin yapımında kullanılan 650 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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