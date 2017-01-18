Trabzon'da "patenle futbol" organizasyonu yapılacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Trabzon'da futbolun patenle oynandığı futins organizasyonu düzenlenecek.

Trabzon Paten Spor Kulübünce İran, Rusya, Kamerun, Kuveyt, Hindistan, Sri Lanka, Mısır ve Pakistan'dan gelecek sporcuların da katılımıyla 26-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'de bir federasyon kurulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Dünya Futins Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Paten Spor Kulübü Başkanı Hasan Adanur, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, sporun önemine dikkati çekerek, "Gençlerin o bitmez tükenmez enerjisini, sağlık ve spor için kullanmasını istedik. Farklı olana da duyulan merak ile bu yola çıktık. Geçmişte yaşadığımız imkansızlıkları bizim gibi bu spora merakı olan insanlara yaşatmamak için çalışıyoruz. Trabzon'da maalesef bu sporu icra edebileceğimiz uygun alanlarımız yok. Böyle alanların da şehrimize kazandırılması için çalışmaktayız." diye konuştu.





- "Bu spora dünyada gösterilen ilgiden etkilendik"

Adanur, organizasyonun Türkiye'de bir ilk olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk kez Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu kulübü kurduğumuz andan itibaren gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu spor ile ilgilenen federasyonlar, kulüpler ve sporcularla irtibata geçtik. Bu spora dünyada gösterilen ilgiden etkilendik. Ülkemizde de bu spora ilgi gösteren büyük gruplar olduğunu gördük. Hepsi ile tanışmak, bu sporun dününü, bugününü ve yarınını görüşmek için Trabzon'da büyük bir organizasyon planladık. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası etkinliğin ilk adımını Trabzon'dan attık."

Organizasyona ulusal anlamda da katılım olacağına işaret eden Adanur, "Trabzon'da gerçekleştireceğimiz bu organizasyon için ulusal alanda İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Tokat, Samsun, Ordu, Adana, Batman, Hakkari, Gaziantep, Antalya, Mersin, Kayseri, Rize, Zonguldak ve Van illeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'den 10 kişi için kontenjan ayrılmış durumdadır. Organizasyona yurt dışından İran, Rusya, Kamerun, Kuveyt, Hindistan, Sri Lanka, Mısır ve Pakistan ile Dünya Futins Federasyonu temsilcileri olmak üzere 40 kişi katılacak." şeklinde konuştu.

Adanur, 2017 Dünya Futins Şampiyonası'na Türkiye'nin ilk kez katılacağını ifade ederek, "Futins, 5 asıl, 4 yedek oyuncunun yer aldığı, 1 koç ve 1 yardımcı koçun olduğu paten ile oynanan bir futbol oyunudur. Dünyada 13'üncüsü düzenlenecek şampiyonaya Türkiye ilk kez katılacaktır. Türkiye ve Trabzon'u temsil edecek olan kulübümüzün hedefi, spor ve özellikle futbolun her türlü branşında Trabzon şehrinin ne kadar başarılı olduğunu göstermektir." ifadelerini kullandı.



