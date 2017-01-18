Haleplilere yardım

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KASTAMONU (AA) - Suriye'deki savaş mağduru Halepliler için toplanan gıda ve giysiler, bölgeye gönderildi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, "Suriye ve Halep'e Un Yardımı'' kampanyası çerçevesinde yardım topladıklarını söyledi.

Suriye ve Halep'e şimdiye kadar 6 tır yardım malzemesi gönderdiklerini bildiren Dağdelenoğlu, "Bu tırımızda kışlık giyecek ve gıda maddeleri var. Kastamonulular Halep'teki yangını söndürmek için ellerinden gelen yardımı yaptı. Dünyada hakkın, adaletin yeniden hakim olması bir mücadeleyi gerektiriyor. Yapılan yardımlar bu anlamda çok önemli." ifadelerini kullandı.

Edilen duanın ardından yardım tırı, bölgeye uğurlandı.

- Kahramankazan

Kahramankazan Belediyesi ile Türk Kızılayı iş birliğinde Halep'teki yardıma muhtaçlar için düzenlenen kampanya kapsamında hazırlanan tırın uğurlanması amacıyla belediye önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, Kahramankazanlıların Haleplilerin yanında olduğunu söyledi.

Tarih boyunca muhtaç, mağdur, darda kalmış, zulüm altında, savaş alanında, sıkıntı içerisinde bulunan herkesin yardımına koşan aziz bir milletin evlatları olduklarını vurgulayan Ertürk, "Dünyanın neresinde olursa olsun zora düşen insanların ve Müslümanların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Halep'te ve çevre şehirlerde inim inim inleyen yavrularımıza, analarımıza, kardeşlerimize elimizden geldiğinde yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gıda, kışlık elbise, ilaç ve battaniye bulunan yardım tırı, dualarla yola çıktı.





