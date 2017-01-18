Kayak merkezlerinde son durum

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 250 santimetreyle Kartepe'de, en düşük 30 santimetreyle Elmadağ'da kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı 250 santimetre ölçülen Kartepe'yi 246 santimetreyle Kartalkaya, 200 santimetreyle Uludağ, 190 santimetreyle Davraz, 180 santimetreyle Ilgaz Doruk, 135 santimetreyle Erciyes ve 130 santimetreyle Ilgaz Yıldıztepe kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Murat Dağı'nda 122, Yıldızdağı'nda 85, Palandöken'de 82, Erzurum Konaklı'da 77, Saklıkent ve Hazarbaba'da 65, Bitlis Nemrut'ta 60, Erzincan Ergan'da 58, Sarıkamış'ta 50, Samsun Ladik'te 33 ve Elmadağ'da 30 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.01.2017 En düşük En yüksek Davraz PB -9 1 Elmadağ ÇB -5 -1 Erciyes P -9 -0 Ilgaz KY -5 -1 Kartalkaya S -5 -1 Kartepe ÇB -3 2 Ladik KKY 0 3 Nemrut Dağı PB -7 -4 Palandöken PB -11 -4 Sarıkamış PB -13 1 Uludağ HKY -4 -2 Yıldızdağı PB -3 1 Yıldıztepe KY -5 0

(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmur, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

