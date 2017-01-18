19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayak merkezlerinde son durum

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:31

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 250 santimetreyle Kartepe'de, en düşük 30 santimetreyle Elmadağ'da kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı 250 santimetre ölçülen Kartepe'yi 246 santimetreyle Kartalkaya, 200 santimetreyle Uludağ, 190 santimetreyle Davraz, 180 santimetreyle Ilgaz Doruk, 135 santimetreyle Erciyes ve 130 santimetreyle Ilgaz Yıldıztepe kayak merkezleri izledi.

Kar kalınlığı Murat Dağı'nda 122, Yıldızdağı'nda 85, Palandöken'de 82, Erzurum Konaklı'da 77, Saklıkent ve Hazarbaba'da 65, Bitlis Nemrut'ta 60, Erzincan Ergan'da 58, Sarıkamış'ta 50, Samsun Ladik'te 33 ve Elmadağ'da 30 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.01.2017En düşükEn yüksek
DavrazPB-91
ElmadağÇB-5-1
ErciyesP-9-0
IlgazKY-5-1
KartalkayaS-5-1
KartepeÇB-3 2
LadikKKY0 3
Nemrut DağıPB-7-4
PalandökenPB-11-4
SarıkamışPB-131
UludağHKY-4-2
YıldızdağıPB-31
YıldıztepeKY-50

(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmur, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

İLGİLİ HABERLER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Çankırı Valisine ziyaret
YEREL

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL ÇOLAK'TAN ÇANKIRI VALİSİNE ZİYARET