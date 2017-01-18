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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:36
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Erdi Bakırcı, İsmail Hacıhafızoğlu, Ömer Karancı (Dk. 70 Oğuzhan Kayar), Mustafa Tahir Babaoğlu, Gürcan Gözüm, Reşo Akın, Vedat Budak, Süleyman Özdamar, Nezir Özer (Dk. 66 Haluk Türkeri), Berat Ali Genç

Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır, Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Abdullah Halman (Dk. 69 Erol Yükseker), Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ (Dk. 53 Abeka), Mücahit Albayrak (Dk. 81 Mehmet Öztonga), Ömer Tunç, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 41 Abdullah Halman (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Nezir Özer, Dk. 79 Gürcan Gözüm (Aydınspor 1923), Dk. 49 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)


AYDIN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Aydınspor 1923'ü 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkartan Ümraniyespor, liderliğini sürdürdü ve son hafta maçları öncesi bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Aydınspor 1923 ise 5 puanda kalmasına rağmen gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

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