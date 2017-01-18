TSK'daki ByLock operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 7 asker gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 7 asker gözaltına aldı.
Öte yandan, Çanakkale ve Bilecik'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bir polis ve bir asker de Kayseri'de yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.