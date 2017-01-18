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Kilis'e düşen roket mermileri

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:55
Kilis'e düşen roket mermileri
KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Fırat Kalkanı Harekatı ile rahat bir nefes aldık. Dün 'Sahipsiz' diye ortalığı velveleye verenler bugün 'Niye biz Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye'deyiz?' diye velvele yapıyor. 'Fırat Kalkanı Harekatı gereksiz' diyenler gelsin, Kilis'te yaşanan sıkıntıları görsünler." dedi.
Bir grup vatandaş, 18 Ocak 2016'da başlayan roket saldırılarının birinci yılı olması nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Daha sonra vatandaşlara katılan Belediye Başkanı Kara, burada yaptığı konuşmada, 18 Ocak 2016'nın Kilis'in en acı tarihlerinden biri olduğunu söyledi.

- "Fırat Kalkanı Harekatı ile rahat bir nefes aldık"

Kilis'e yapılan roket saldırılarının Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik bir operasyon olduğunu ifade eden Kara, şu değerlendirmede de bulundu:"Geçen sene bugün Kilisimizin en acı günüydü. Rabbim bu acıyı bir daha yaşatmasın. Türkiye'nin güvensiz bir ülke olmasına yönelik bir operasyondu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki olaylar ilk patlak verdiğinde her platformda güvenli bölgenin kurulmasını dile getirdi. Ne yazık ki Batı bu işe duyarsız kaldı. Ve biz Kilis olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve bugün Fırat Kalkanı Harekatı ile rahat bir nefes aldık. Dün 'Sahipsiz' diye ortalığı velveleye verenler bugün 'Niye biz Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye'deyiz?' diye velvele yapıyor. 'Fırat Kalkanı Harekatı gereksiz' diyenler gelsin, Kilis'te yaşanan sıkıntıları görsünler."
Kilis halkının Fırat Kalkanı Harekatı'nın her zaman destekçisi olduğunu dile getiren Kara, "Vatandaşlarımızın bir talebi var. Hayatını kaybeden yakınlarının şehit statüsüne alınmasını istiyor. Biz devlet yetkililerimize iletiyoruz. İnşallah iyi bir sonuç almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kadir Kaçan da Fırat Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Memleketimizin bir karış toprağından vazgeçmeyiz. Acımız ilk günkü gibi sıcaklığını korumaktadır. Roketlere maruz kalıp şehit olan vatandaşlarımıza resmi olarak şehitlik verilmesini istiyoruz." sözlerine yer verdi.

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