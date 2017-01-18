Trabzon'da telefonla dolandırıcılık iddiası

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kadın, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden A.A'yı (32) telefonla arayan kimliği belirlenemeyen kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Bir yakınının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, terör örgütünün yüklü miktarda altın çaldığını ve yakınının da buna dahil olduğunu iddia eden şüpheli, genç kadından söz konusu parayı Seyrantepe'deki cami önünde bulunan durağa bırakmasını istedi.

Bunun üzerine A.A, 60 bin lira tutarındaki para ve altınları kendisine verilen adrese bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden A.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.