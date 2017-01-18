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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Okçuluk milli takım kadrosu belli oldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:01
Okçuluk milli takım kadrosu belli oldu


SAMSUN (AA) - Fransa'da 7-12 Mart'ta düzenlenecek Okçuluk Avrupa Salon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 22 kişilik milli takım aday kadrosu oluşturuldu.

Samsun Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan salon milli takım aday kadro seçmeleri sona erdi. Klasik ve makaralı yayda 8 kategoride yarışan sporculardan, elemelerin ardından 22 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2017 Salon Milli Takım aday kadrosu şöyle oluştu:

Klasik Yay Genç Erkekler: Erdal Meriç Dal, Alptekin Fırat, Özhan Alp Şehit

Klasik Yay Genç Bayanlar: Fatma Buket Aycan, Elifnaz Özen, Düşsel Gerçelman

Klasik Yay Erkekler: Emre Yasa, Burak Bereket, İbrahim Ethem Gülaçar

Klasik Yay Bayanlar: Aybüke Aktuna, Begünhan Elif Ünsal, Çiğdem Egemen

Makaralı Yay Genç Erkekler: Furkan Dernekli, Göksel Altıntaş

Makaralı Yay Genç Bayanlar: Gizem Elmaağaçlı, Yasemin Begüm Topkarcı, Songül Lök

Makaralı Yay Erkekler: Demir Elmaağaçlı, Furkan Oruç, Evren Çağıran

Makaralı Yay Bayanlar: Yeşim Bostan, Ecem Cansu Coşkun


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