19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum Ticaret Borsası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:05

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,53 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,3060,19
27,71
ESKS
Et BüyükbaşKG22,5325,00
24,06
HMS
Et BüyükbaşKG31,80 46,40 40,60
HTS
Et KüçükbaşKG20,90 30,08 24,58
ESKS
Et KüçükbaşKG21,20 21,20
21,20 HTS
Yağlı PeynirKG7,07 7,07
7,07 HTS
Tere YağKG20,00 24,58 20,74 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdam ve Mesleki Eğitim toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
Dondurucu soğuğa rağmen antrenman
YEREL

DONDURUCU SOĞUĞA RAĞMEN ANTRENMAN
Rektör Çomaklı &quot;Gelişen Çağa Uyum Sağlıyoruz&quot;
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI "GELİŞEN ÇAĞA UYUM SAĞLIYORUZ"
Atatürk Üniversitesi ve SGK arasında protokol anlaşması imzalandı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE SGK ARASINDA PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANDI
ETÜ 2018-2022 stratejik plan toplantısı yapıldı
YEREL

ETÜ 2018-2022 STRATEJİK PLAN TOPLANTISI YAPILDI
Erzurum'da sağlık hizmetleri
YEREL

ERZURUM'DA SAĞLIK HİZMETLERİ

Şehit ve gazi çocuklarına özel ders verilecek
YEREL

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL DERS VERİLECEK
9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu, Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

9. KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL ÖZOĞLU, BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
Ilıcalı &quot;23 ili topyekün kalkındırmalıyız&quot;
YEREL

ILICALI "23 İLİ TOPYEKÜN KALKINDIRMALIYIZ"
Erzurum'da liseli öğrenciler ünlü yazarlarla buluşmaya başladı
YEREL

ERZURUM'DA LİSELİ ÖĞRENCİLER ÜNLÜ YAZARLARLA BULUŞMAYA BAŞLADI
Fazlı Erdoğan: &quot;Sezaryen doğum ve antibiyotik kullanımda dünya birincisiyiz&quot;
YEREL

FAZLI ERDOĞAN: "SEZARYEN DOĞUM VE ANTİBİYOTİK KULLANIMDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ"
Halk Günü toplantısında dar gelirli aileler validen aş, iş istedi
YEREL

HALK GÜNÜ TOPLANTISINDA DAR GELİRLİ AİLELER VALİDEN AŞ, İŞ İSTEDİ
Baştaki eğrilik Skolyoz işareti
YEREL

BAŞTAKİ EĞRİLİK SKOLYOZ İŞARETİ
Hamilelik sonrası diş bakımına dikkat
YEREL

HAMİLELİK SONRASI DİŞ BAKIMINA DİKKAT
KUDAKA'dan mesleki eğitim seferberliği
YEREL

KUDAKA'DAN MESLEKİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
ASP İl Müdürlüğü tarafından 22 bin 400 vatandaşa 101 milyon 500 bin TL nakdi yardımda bulunuldu
YEREL

ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 22 BİN 400 VATANDAŞA 101 MİLYON 500 BİN TL NAKDİ YARDIMDA BULUNULDU
Oltu Çayında 2.5 kiloluk sazan balığı yakaladı
YEREL

OLTU ÇAYINDA 2.5 KİLOLUK SAZAN BALIĞI YAKALADI
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Erzurum'da 'çocuk istismarı' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL

ERZURUM'DA 'ÇOCUK İSTİSMARI' SUÇUNDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Halep'e yardım TIR'ları dualarla uğurlandı
YEREL

HALEP'E YARDIM TIR'LARI DUALARLA UĞURLANDI
Vali Azizoğlu'ndan istihdam müjdesi
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN İSTİHDAM MÜJDESİ
Feridun Andaç TYB Erzurum Şubesinin konuğu oldu
YEREL

FERİDUN ANDAÇ TYB ERZURUM ŞUBESİNİN KONUĞU OLDU