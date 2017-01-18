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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:09
Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan C.A, Y.A, M.A. ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.


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