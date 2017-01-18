Ankara'daki doğalgaz patlaması

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ANKARA (AA) - Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen 3 katlı apartmanın Maliye Hazinesi taşınmazı olarak kayıtlı olduğu ve ağır hasarlı binanın yıkılması için ilgili kurumlarla yazışmaların başladığı öğrenildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen binada ağır hasar oluştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lojman olarak kullanılan 3 katlı ve 12 daire bulunan binanın, Maliye Hazinesi taşınmazı olarak kayıtlı olduğu belirtildi.

AFAD ekipleri tarafından da incelenerek ağır hasarlı ve her an yıkılabileceği belirtilen binanın, kontrollü bir şekilde yıkılması için ilgili kurumlarla yazışmaların başladığı kaydedildi. Bina yıkılana kadar içeriye kimsenin girmemesi için kapıda polislerin beklemeye devam edeceği öğrenildi.

Giriş katındaki 4 dairenin boş olduğu binada, patlamanın meydana geldiği ikinci kattaki 5 nolu daireye pazartesi günü taşındıkları öğrenilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli Gülay Yıldırım'ın ifadesi hastanede alındı. Yıldırım ifadesinde mutfağa sigara içmek için gittiğini ve çakmağını ateşlediği sırada şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Gülay ve annesi Gönül Yıldırım ile komşuları Perihan Albayrak'ın olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.