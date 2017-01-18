19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da "Prematüre Anneleri Okulu"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:22
Antalya'da "Prematüre Anneleri Okulu"

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türkiye'nin dördüncü "Prematüre Anneleri Okulu", Suriyeli annelerin de katılımıyla Antalya'da başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, prematüre annelerin bilgilendirilmesi, bu konuda bilinç oluşturulması için Prematüre Anneleri Okulu açıldı.

Hastanenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Prematüre Anneler Okulunun Antalya'da ilk, Türkiye'de dördüncü olduğunu söyledi.

Okulun, hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak için önemli olduğunu belirten Yılmaz, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın gereği olarak eğitime de önem verdiklerini kaydetti. Söz konusu okulu hizmete açmaktan son derece mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, okul ile halkın sağlık problemlerine çözüm getirebildiğini kaydetti.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığının destekleriyle anne ve çocuk ölümünde ciddi azalmalar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Prematüre bebeklerimiz için çok özel bakım gerekiyor. Son derece riskli doğumlar ama bunların özel bakım ve tedavileri sonucunda prematüre doğan bebeklerimizi de yaşatabiliyoruz. Bugün burada prematüre doğup yetişkin hale gelmiş katılımcılar da var." dedi.

- Suriyeli anneler için Arapça çeviri

Suriyeli annelerin de eğitime katıldığını ve eğitimlerde Arapça çeviri yapıldığını belirten Yılmaz, eğitime Suriyeli annelerin de büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yılmaz, 2016 yılında 600'den fazla Suriyeli kadına ameliyat yaptıklarını ve binden fazla Suriyeli kadının doğumunu gerçekleştirdiklerini belirterek, kuvözlerde yatırılan bebeklerin büyük kısmının da misafir ülke vatandaşlarının çocukları olduğuna dikkati çekti.

- "Bu bebekler için özel aşılar yapılması gerekiyor"

"Prematüre Bebek Yolculuğu" konulu sunum yapan yenidoğan uzmanı Dr. Gönül Tezel de prematüre bebeklerin yaşaması ve normal bebekler gibi gelişimi için dikkat edilmesi gerekin püf noktalar olduğunu söyledi. Çocukların hastalıklardan korunması için aşıların ve bakımının önemli olduğunu belirten Tezel, "Bu bebekler için özel aşılar yapılması gerekiyor. Anne sütü de çok önemli." dedi. Tezel, tüp bebek gibi yardımcı üreme metotları geliştikten sonra prematüre bebek sayısında artış olduğunu da dile getirdi.

Prematüre bebek sahibi Duygu Ekin ise bebeğinin 32 haftalıkken bir kilo 700 gram olarak doğduğunu ve 40 gün kuvözde kaldığını anlattı. Bakımının normal bebeklerden farklı olduğunu belirten Ekin, bebeğinin hasta olmaması için özen gösterdiklerini söyledi.

Feyza Döner de bebeğinin 29 haftalıkken bir kilo 340 gram doğduğunu ifade ederek, "Başta çok sorunlar yaşadım, tutmakta zorlanıyordum. Büyütme sürecinde dışarıya çıkamadık, misafir kabul edemedik." dedi.

Prematüre Anneleri Okulunda 3'er aylık periyotlar şeklinde eğitim verilecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde inşaat iskelesi çöktü
YEREL

GÜNCELLEME - AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ
Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde inşaat iskelesi çöktü
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ
Alanya'da FETÖ'den gözaltı ve tutuklama
YEREL

ALANYA'DA FETÖ'DEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Manavgat'ta eski araç lastikleri toplanıyor
YEREL

MANAVGAT'TA ESKİ ARAÇ LASTİKLERİ TOPLANIYOR
Antalya'da tur teknesinin batması davası
YEREL

ANTALYA'DA TUR TEKNESİNİN BATMASI DAVASI

Göksu Çayı Köprüsü araç geçişine açıldı
YEREL

GÖKSU ÇAYI KÖPRÜSÜ ARAÇ GEÇİŞİNE AÇILDI
Aytemiz Alanyaspor'dan Sağlam açıklaması
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DAN SAĞLAM AÇIKLAMASI
AÜ öğrencilerinden müzik dinletisi
YEREL

AÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MÜZİK DİNLETİSİ
Payallarspor'dan Başkan Yücel'e destek teşekkürü
YEREL

PAYALLARSPOR'DAN BAŞKAN YÜCEL'E DESTEK TEŞEKKÜRÜ
AK Gençlik referanduma hazır
YEREL

AK GENÇLİK REFERANDUMA HAZIR
Alanya bahara hazırlanıyor
YEREL

ALANYA BAHARA HAZIRLANIYOR
HotelEquipment Fuarı Antalya'da açıldı
YEREL

HOTELEQUİPMENT FUARI ANTALYA'DA AÇILDI
Düden Katlı Kavşak'taki çalışmalar sürüyor
YEREL

DÜDEN KATLI KAVŞAK'TAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
MMA Dünya Şampiyonası Kemer'de yapılacak
YEREL

MMA DÜNYA ŞAMPİYONASI KEMER'DE YAPILACAK
Antalyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA OSMANLISPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Kumluca'da öğrenciler portakal suyu dağıttı
YEREL

KUMLUCA'DA ÖĞRENCİLER PORTAKAL SUYU DAĞITTI
Muratpaşa'da Randevusuz görüşmeye devam edildi
YEREL

MURATPAŞA'DA RANDEVUSUZ GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİLDİ
Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı
YEREL

KEPEZ MÜZİK YARIŞMASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI
ATSO Akademi'de bir yılda 2 bin 654 kişiye sertifika verildi
YEREL

ATSO AKADEMİ'DE BİR YILDA 2 BİN 654 KİŞİYE SERTİFİKA VERİLDİ
Başkan Uysal, Teneffüs Park çalışanlarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, TENEFFÜS PARK ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
Otomobiliyle çığ altında kalan kişi kurtuldu
YEREL

OTOMOBİLİYLE ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTULDU
Kepez Devlet Hastanesine yeni yollar
YEREL

KEPEZ DEVLET HASTANESİNE YENİ YOLLAR
Kaş İkizce Barajı tamamlandı
YEREL

KAŞ İKİZCE BARAJI TAMAMLANDI