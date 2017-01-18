"BOTAŞ'ta ihaleye fesat karıştırma" davasında karar

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ANKARA (AA) - Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''iki ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 21 kişi hakkında açılan davada, eski BOTAŞ yönetim kurulu üyeleri ve bir iş adamının da arasında bulunduğu 19 kişiyi, 5 ay ile 3 yıl 2 ay 10 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Bazı sanıklar ile sanık ve müdahil avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre, Sivas Kompresör İstasyonu Cs-2 Yapım İşi İhalesi komisyonunda bulunan sanıklar Rıza Çiftçi, Nedim Özyol, Erdinç Özen, Murat Akkaya, Mehmet Konuk, Ümit Kayrak, Vahap Alaca, İsmail Çeşmeci, Zeki Yürekli, Cengiz Kurtuluş, Muhammet Hüseyin Ayaydın, Siyami Hıdıroğlu ve Faruk Ceylan "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Çiftçi ve Kayrak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılırken, diğer sanıklar hakkındaki para cezası günlüğü 20 liradan 3'er bin lira adli para cezasına çevrildi.

Sanık Emrah Şahin "evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılırken, iş adamı sanık Rubil Gökdemir "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, "evrakta sahtecilik suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 3 yıl 2 ay 10 gün hapse mahkum edildi. Gökdemir'in, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan aldığı 1 yıl 1 ay 10 günlük hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Faz-3 Hanak Kompresör Yapım İşi İhalesi komisyonu üyeleri Rıza Çiftçi, Nedim Özyol, Erdinç Özen, Vahap Alaca, İsmail Çeşmeci, Zeki Yürekli, Murat Akkaya, Cengiz Kurtuluş, Muhammed Hüseyin Ayaydın, Siyami Hıdıroğlu ve Faruk Ceylan hakkındaki kamu davası, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca zaman aşımı süresi dolduğundan, düşürüldü.

Sanıklardan eski BOTAŞ yönetim kurulu üyeleri Salih Paşaoğlu, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Mehmet Yener ve Yener Cander "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum edildi, ancak sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklar Halit İrfan Aksoy ve Doğu Sarhan Demir'in eyleminin 765 sayılı TCK'nın "görevi savsama ve gerekli özeni göstermeme" suçunu oluşturduğuna kanaat getiren mahkeme, bu suça ilişkin zaman aşımı süresinin dolduğuna hükmederek, Aksoy ve Demir hakkındaki kamu davasını düşürdü.

Mahkeme, ihalelere katılan bir şirketin çalışma izninin iptaline de karar verdi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Azerbaycan-Türkiye Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Türkiye Kısmı Faz-3 Hanak Kompresör İstasyonu ve Türkgözü Ölçüm Merkezi Yapım İşi İhalesi ile Sivas Cs-2 Kompresör İstasyonu Yapım ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla, eski BOTAŞ yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye dava açmıştı.

İddianamede, eski BOTAŞ yöneticilerinin, bu ihalelerle ilgili ihale komisyonlarını ''talimatlandırdıkları'' iddiasında bulunuluyordu.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi sanıklar Salih Paşaoğlu, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Mehmet Yener ve Yener Cander'in 10'ar yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilirken, ihale komisyonu üyesi 12 kişi ile bir iş adamının ''ihaleye fesat karıştırmak'', 3 kişinin de ''resmi evrakta sahtecilik'' suçundan cezalandırılması istenmişti.