Adıyaman'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir marketten hırsızlık güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Asfalt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir marketten çok sayıda sigara çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, sigara çalan kişinin Y.Ö. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı



Şüpheli Y.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin açık olan markete girerek kasiyerin olmadığı an sigaraları alıp cebine koyduğu, daha sonra kimseye fark ettirmeden dışarı çıktığı görülüyor.





