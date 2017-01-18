Düzce'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir evden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'ndeki evine gelen E.İ. isimli kadın, etrafın dağınık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, sevgili oldukları öne sürülen F.C.Ç. ile P.B'nin apartmana girdikten yaklaşık 7 dakika sonra ellerinde evden aldıkları 1 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayarla çıktıktan sonra kendilerini bekleyen otomobile bindikleri görülüyor.

Şüphelileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, muayene olmak için Atatürk Devlet Hastanesine gittiği sırada F.C.Ç'yi ve yanındaki P.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen B.T. ve Y.U'yu da evlerine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.