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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:05

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 40'ı emniyet mensubu olmak üzere 44 kişi, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 44 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zanlıların adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt ve diğer illerde yakalanarak gözaltına alınan 2 emniyet amiri, 1 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 30 polis memuru adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen, 1 mühendis ile 1 ev hanımı da adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı."

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