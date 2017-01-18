Kars'ta karla mücadele çalışmaları

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KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından Kars Belediyesinin ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizledikleri buz ve kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.

Bölgede en fazla yağış alan ve kışın sert geçtiği kentlerin başında gelen Kars'ta, belediye ekipleri kenti kar ve buzdan temizlemek için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki Kazımpaşa, Atatürk, Halitpaşa, Cumhuriyet, İnönü, Faikbey ve Ordu caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki yol ile kaldırımlar, belediyenin karla mücadele ekiplerince kar ve buzdan temizleniyor.

Kentte kar seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerince, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yayaların kullandığı kaldırımlar ise ekipler tarafından küreklerle temizleniyor. Ekiplerin topladığı kar ve buz kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yaptığı açıklamada, kar yağışının durmasıyla birlikte belediye olarak karla mücadele seferberliği başlattıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını da temizlediğini ifade eden Karaçanta, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Soğuk ve kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğimiz tabii ki ana ulaşım arterleri, ana yollar. Bunları temizledikten sonra da hedefimiz diğer alanlara ulaşabilmek ve temizleyebilmek. Karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."