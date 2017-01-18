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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:34

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "kaymakamlar imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının eşi de "bayan kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce başlatılan FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY örgütü ile irtibatı tespit edilen kaymakamlar A.Y, A.Z.F, H.B, H.E. ve U.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Kaymakamlar imamı M.G. ile eşi, aynı zamanda bayan kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. hakkında başsavcılığımızın talimatıyla gözaltı işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar etkin ve hızlı şekilde devam etmektedir."

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