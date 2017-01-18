19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Çankırı Valisine ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:48
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Çankırı Valisine ziyaret

ÇANKIRI (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Çankırı Valisi Mesut Köse'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Çolak'ın Vali Köse'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Hükümet Konağı önünde Çolak ile 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün'ü, Vali Köse ile vali yardımcıları Nedim Özırmak, Zeki Karaca, Yakup Ömeroğlu ve Sercan Yılmaz'ın karşıladığı bildirilen açıklamada, Vali Köse'nin Çankırı'daki çalışmalar hakkında Çolak'a bilgi verdiği ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Köse'nin, Çolak'a tuz lambası hediye ettiği kaydedildi.


İLGİLİ HABERLER

Kayak merkezlerinde son durum
YEREL

KAYAK MERKEZLERİNDE SON DURUM