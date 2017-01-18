Polis eşlerinden şehit aileleri yararına program

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ANKARA (AA) - Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneğince (PEKAY) geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere kahvaltı düzenlendi.

Etkinliğe, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi ve PEKAY Genel Başkanı Gülhan Altınok'un yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcılarının, daire başkan ve başkan yardımcılarının eşleri ile kadın emniyet personeli katıldı.

PEKAY Genel Başkanı Altınok, yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Bu ailenin anneleri olarak birbirimizi koruyup kollamalıyız." dedi.